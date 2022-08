Auf Stadtsafari in Bad Godesberg : Der Neue schaut in Plittersdorf vorbei

Der Dorfbaum in Plittersdorf bietet einen Hauch von ländlicher Stimmung im städtischen Raum. Foto: Alexander Barth

Plittersdorf Ein Godesberg-Neuling betrachtet die Ortsteile mit den Augen des Erstbesuchers – und mit unverstelltem Blick auf die Dinge. GA-Redakteur Alexander Barth hat für diesen Teil der Serie seine Eindrücke aus Plittersdorf aufgeschrieben.



Wer die Ludwig-Erhard-Allee als Einfallsweg nach Plittersdorf wählt, begegnet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im nahezu gleichen Moment. Kurz vor der Kreuzung Kennedyallee befindet sich das nördlichste Hinweisschild auf den Ortsteil. Hier kündet aktuell eine riesige Brache von Veränderungen, wie sie in einem Viertel mit vielen Gesichtern an etlichen Ecken passierten und passieren. Vom geplanten Neubau für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist noch nichts zu erahnen.

Mini-Fazit vorab: Plittersdorf ist ein Ort, wo es zwischen Dorfcharakter und weltpolitischem Sprungbrett einiges zu entdecken gibt, wie der Autor erfahren sollte. Die Suche nach dem „alten Kern“ führte dabei eher zufällig zum Erfolg. Die buchstäblichen Gegensätze offenbaren sich gleich hinter besagter Kreuzung mit der Kennedy-Allee. Auch der Verweis auf US-amerikanische Einflüsse ist in der Plittersdorfer Realität angebracht.

Kleine und mittlere Träume von Häuslebauern

Rechts von der Mittelstraße reihen sich die kleinen und mittleren Träume von Einfamilienhäuslebauern aneinander, linker Hand lassen kleine Wohnblöcke einen Einblick in die wohnbaulichen Planungsskizzen der 1950er Jahre zu. Der Absprung für einen Überblick lohnt in beide Richtungen. Wer es beschaulich mag, sollte den Weg in die Flusslandschaft wählen: Erft, Agger, Sieg, Ahr und weiter entfernt liegende Ströme sind in Straßennamen verewigt.

Kulisse des Siebengebirges: Der Rhein auf der Höhe von Plittersdorf ist einen Besuch wert. Foto: Alexander Barth

Im Schatten der ehemaligen Postbank-Liegenschaft vermittelt die Bonner Dependance des Deutschen Museums samt umliegender Forschungsinstitutionen die Botschaft Plittersdorfs als Wissenschaftsstandort diesseits der Kennedyallee. Ein Gedanke an Bayerns Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber mag beim Anblick des Transrapid-Wagens im Vorgarten an der Ahrstraße aufkommen.

Charakter der einstigen amerikanischen Siedlung ablesbar

Szenenwechsel. Nach Nordosten führt der Weg in den wahrhaft „amerikanischen“ Teil der Kennedyallee. Mit ihrer aus heutiger Sicht überdimensional wirkenden Breite samt Trennstreifen in der Mitte will die Route so gar nicht zu heutigen Maßstäben passen, langsam verwitternde Hinweisschilder mit der Aufschrift „Attention Schoolzone“ lassen derweil auf die einstige Realität in diesem Teil Plittersdorfs schließen. Vom Charakter der einstigen amerikanischen Siedlung, erbaut in den frühen 1950er Jahren für Mitarbeitende der US-Alliierten-Verwaltung und deren Familien, ist noch einiges ablesbar.

Flair von US-Vorstadt in Plittersdorf: Die Stimson Memorial Chapel in der amerikanischen Siedlung. Foto: Alexander Barth

Beim Anblick der Stimson Memorial Chapel kommt die Frage auf: Irgendwo in Iowa, meinetwegen auch Colorado oder South Dakota? Mitnichten, vielmehr ein Quartier im Stil der typischen nordamerikanischen Vorstadt – das heute allerdings auch von Unkraut und städtebaulichem Stillstand überzogen ist. Ein Szenario, dass die Siedlung in den Jahren vor 1989 für einen möglichen Bedrohungsfall abgeriegelt werden konnte, ist derweil keinesfalls eines Revivals bedürftig.

Weiter in Richtung Rhein lassen sich mit dem Haus Carstanjen noch einmal die jüngeren Realitäten nachzeichnen: In der herrschaftlichen Villa waren nach 1945 zunächst US-Militärs und später bundesrepublikanische Ministerien untergebracht, heute nutzen die UN das Ensemble aus dem 19. Jahrhundert.

Rhein-Blick lohnt einen ausgiebigen Zwischenstopp

Gegensätze: Hinter einem Fachwerk-Giebel offenbart sich ein modernes aber verwaistes Botschaftsgebäude. Foto: Alexander Barth

Der zurecht viel beschriebene und gerühmte Rhein-Blick lohnt darauf einen ausgiebigen Zwischenstopp. Wem an einem sonnigen Sommertag nach noch mehr Entschleunigung ist, wird mit dem Idyll des Friedhofs an der Kirche St. Evergislus bestens versorgt. Manche Grabsteininschriften lassen hier auf tiefgehenden Lokalpatriotismus schließen. Die Suche nach dem historischen Teil Plittersdorfs führt zunächst vom Rhein fort in die kleine Hardtstraße und dann durch die Turmstraße in Richtung Süden. Unterwegs gibt es – einen genauen Blick und die eine oder andere Vorrecherche griffbereit vorausgesetzt – manches Relikt der großen Diplomatenjahre zu entdecken.

Einstige Residenzen hochrangiger Diplomaten sind längst beliebte Wohndomizile, offenbar auch als Wertanlage interessant, wie eine Anwohnerin berichtet: „Wir haben unser Haus, früher Wohnsitz eines osteuropäischen Botschafters, Anfang der 2000er Jahre ziemlich günstig bekommen. Die Aufteilung der Zimmer war furchtbar, aber damals war ein Umbau noch erschwinglich. Mittlerweile klingeln hier Menschen, die nach einer Kaufoption fragen. Seltsame Zeiten.“

Gegensätze von Fachwerk und Botschaftsmoderne

Spätestens an der schmalen Straße Auf der Hostert prallen die Zeiten auch baulich aufeinander: Hinter einem Fachwerk-Giebel offenbart sich dem Stadtwanderer die verspiegelt-blinde Fensterfront der – bis heute wie etliche ehemalige Diplomaten-Sitze verwaisten – ehemaligen Botschaft Südafrikas.

Der Plittersdorfer Platz selbst liefert schließlich den dörflichen Charakter, der dem Ortsteil mit den vielen Facetten immer wieder attestiert wurde und wird. In der schmalen Plittersdorfer Straße dominieren kleine inhabergeführte Läden und Betriebe, wenn auch das eine oder andere verkleidete Schaufenster auf Wiederbelebung des Geschäftsraums wartet. Den Charakter einer Schützenwiese verstärkt der Schmuck-Pfeiler namens Dorfbaum, auf dem die Gewerke und Vereine verewigt sind. Er wirkt wie ein zusammenfassendes Element dieses Teils der Stadtsafari, der beim Blick auf den Plan des Ortsteils mit der Erkenntnis „längst noch nicht alles gesehen“ enden soll.