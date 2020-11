Abschied von Ralf Rheidt : Der oberste Polizist in Bad Godesberg geht in Ruhestand

Der oberste Polizist in Bad Godesberg geht in Ruhestand

Ralf Rheidt geht in den Ruhestand. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Ralf Rheidt leitete die Godesberger Wache und ist nun im Ruhestand. Für den 61-Jährigen ist es ein Erfolg, dass die Straßenkriminalität zurückgegangen ist.

Wenn Ralf Rheidt an diesem Montag die Godesberger Wache an der Zeppelinstraße betritt, wird es anders sein als sonst. Es wird wie immer einen fröhlichen Gruß geben, der 61-Jährige wird wie immer seinen Platz ansteuern, aber eben zum letzten Mal. Ab Dienstag ist der von Kollegen nicht nur geschätzte, sondern, wie man hört, auch beliebte Wachleiter im Ruhestand.

Schon seit ein paar Wochen war er auf Abschiedstour in seinem Bezirk unterwegs. Und nicht nur Jürgen Bruder vom Verein Bad Godesberg Stadtmarketing bedauert den Weggang und lobt die mehr als gute Zusammenarbeit. 2014 war Rheidt nach Godesberg gekommen. „Zuerst als Dienstgruppenleiter und Vertreter des Wachleiters“, wie er erzählt. Zunächst kommissarisch folgte ab Januar 2015 die Funktion des Wachleiters, die er fünf Monate später ganz offiziell als Amtsinhaber ausfüllte.

Sein besonderes Herzensanliegen in den zurückliegenden fast sechs Jahren? Da muss der Polizist nicht lange überlegen: „Das negative Sicherheitsimage des Stadtbezirkes positiv zu verändern.“ Gerade nach dem Tod von Niklas P. im Mai 2016 hätten seine Kollegen und er das schon vor diesem Fall in der Wache geplante Präsenz- und Interventionskonzept konsequent umsetzen wollen. „Das haben wir getan“, lautet sein Fazit. In den vergangenen Jahren sei „eine perfekte Zusammenarbeit mit dem Ordnungsaußendienst der Stadt Bonn“ entstanden.