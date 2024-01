Neues Buch zur Leben in der Nazizeit Der schmerzliche Abschied des Karl Barth

Der illustre Besucherkreis „stadt- und universitätsberühmter Leute“ habe sich dann erschreckend verkleinert, „sodass zuletzt nur noch Privatdozent Heinrich Lützeler, Professor Neuss und ich übrigblieben“, so Wolf. Da war Ingeborg Gurland schon geflohen. Ihr Chef, der damalige GA-Chefredakteur, habe zwar „für mich wie für die Redaktion eine gewisse Gefahr durch meine Besuche im Hause Walzel“ gesehen, so Wolf. „Doch brachte ich es nicht über das Herz, das zusehends verfallende alte Ehepaar in der bedrohlichen Stille ihres vereinsamten Hauses allein zu lassen.“ Hedwig Walzel wurde 1944 im KZ Theresienstadt ermordet. Oskar Walzel kam am 29. Dezember 1944 während eines Bombenangriffs in Bonn ums Leben.