Neue Heimat für junge Technik-Fans Der Verein TecKids zieht in den MakerSpace der Telekom

Man möchte „eine verstehbare digitale Welt für alle“ schaffen, macht neben der ursprünglichen Jugendarbeit mit Workshops, Veranstaltungen und Projekten laut Bildhauer jetzt auch mehr politische Arbeit und versteht sich in dieser Hinsicht auch als Ansprechpartner. „Wir legen den Fokus auf den Gemeinschaftsaufbau“, sagt er. Zu den regelmäßigen Treffen kommen ihm zufolge 20 bis 30 Kinder, denen vieles beigebracht wird, was sie später in einem möglichen technischen oder EDV-Beruf gut gebrauchen können. Das heißt, die Jugendlichen haben da schon einen Wissensvorsprung.