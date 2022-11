Geschichten am Grab : Der wortgewaltige Onkel Herbert

Bad Godesberg Beim Auftakt der „Geschichten am Grab“ geht es auf den Bad Godesberger Burgfriedhof – an die Ruhestätte von Herbert Wehner.

Irgendwie passt die Grabstätte Herbert Wehners auf dem Godesberger Burgfriedhof zu diesem einst großen alten Mann der bundesdeutschen Sozialdemokratie. Hier, am äußersten Rand des Gottesackers, hat also dieser besonders in den 1970er-Jahren mächtige SPD-Fraktionsvorsitzende und vormalige Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen seine letzte Ruhe gefunden: fast im Abseits, in das sich der brillante, aber berüchtigt eigenwillige Politiker im Leben selbst gerne manövrierte. Das Grab, in dem auch Wehners zweite Ehefrau Lotte liegt, verschwindet heute fast im Dunkel einer Front von Nadelbäumen.