Bad Godesberger Wahrzeichen Deshalb lehnt die Stadt eine ÖPNV-Verbindung zur Godesburg ab

Auf Antrag von Jutta O. Lechner (parteilos) und Julia Schenkel (Die Linke) wird sich die Bezirksvertretung Bad Godesberg in ihrer Sitzung am Mittwoch, 17. Januar, erneut damit beschäftigen. Ihnen geht es darum, dass die Bedeutung des Wahrzeichens durch eine bessere Anbindung an die Innenstadt stärker betont wird. „Allerdings ist die Godesburg bislang lediglich mit dem Auto oder zu Fuß erreichbar. Dies stellt vor allem mobilitätseingeschränkte Personen vor große Herausforderungen. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels der Bevölkerung sowie im Sinne barrierefreier Inklusion wird die Stadtverwaltung gebeten, Auskunft darüber zu geben, ob und wie sich die Godesburg an das ÖPNV-Netz anschließen lässt“, fordern sie.