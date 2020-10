Kunstaktion mit Pinot Gallep : Deshalb standen plötzlich Kunstwerke im Godesberger Bahnhof

Bad Godesberg Fotos im Internet zeigen Werke von Pinot Gallep im Godesberger Bahnhof. Der Verein Kultur & Stadt Scene will die Kunst im Stadtbezirk fördern.

Porträtzeichnungen im Kühlfach, Zylinderköpfe am Fahrradständer und ein knallrotes Gemälde, das im Durchgang steht. Passanten, die vor Kurzem am Godesberger Bahnhof unterwegs waren, dürften einige Gemälde wohl nicht übersehen haben, standen sie doch an recht ungewöhnlichen Orten. Für ihre Ausstellung „Eile“ hatte die Bad Godesberger Kultur & Stadt Scene 15 Bilder überall am Bahnhof für einen Moment ausgestellt und fotografiert. Die Resultate lassen sich nun auf der Homepage des Kunstvereins aufrufen.

„In der digitalen Ausstellung begleiten wir die Bilder von Pinot Gallep, die im Bad Godesberger Bahnhof die Hektik unserer Zeit darstellen“, sagt Fotografin Angela Biller, die bei der Ausstellung von Hildegard Reinhardt unterstützt wurde. „Eile“ ist eine von vier Fotostrecken, die auf der Homepage erscheinen sollen. Zuvor waren schon mit „Metropolis“ Godesberger Kunstwerke an einem unbekannten Ort fotografiert und online ausgestellt worden. „Die ersten Werke hatte uns der Kunstverein zur Verfügung gestellt und eine Künstlerin sagte darauf scherzhaft, die Bilder werden entführt, da die Künstler ja nicht wissen, wo die Bilder fotografiert werden“, erzählt Biller und versichert: „Die Bilder werden nur für die Aufnahme an den Orten platziert und danach wieder zurückgebracht.“

Neben Godesberger Kunstgrößen werden auch junge und unbekannte Künstler auf der Homepage präsentiert, kündigt Biller an. „Mit der Kulturwerkstatt wollen wir viele kreativen Köpfe aus Godesberg online zeigen“, so die Vereinsvorsitzende. Zudem habe sich der Verein eine generelle Förderung der Godesberger Stadtkultur als Ziel gesetzt. „Unsere Stärke liegt in der Fähigkeit, vorhandene Ressourcen an Können und Wissen zu nutzen, zu erweitern, neue Impulse zu geben, um an mehr Präsenz von Kunst und Kultur in der Bad Godesberger City mitzuwirken“, schreibt der Verein auf seiner Homepage.