Fatima Halwani macht Haute Couture Designerin aus Lannesdorf ist international bekannt

Was am Rhein schon lange bekannt ist, macht nun auch international die Runde: Fatima Halwani entwirft in ihrem Atelier in Lannesdorf Haute Couture, die inzwischen weit über die Grenzen Bonns hinaus begehrt ist. Ob in Cannes, Paris oder in den USA – die Kleider der jungen Designerin aus Bonn sind überall zu sehen. Mit ihrer Kirschblüten-Kollektion hat sie im vergangenen Jahr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Inspiriert von dem alljährlichen Kirschblüten-Spektakel in der Altstadt entwarf sie zunächst Kleider in verschiedenen Abstufungen der Farben Rosa und Pink.