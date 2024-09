Einzug in die Weltmeisterschaft Bonnerin ist erste Deutsche Meisterin der Biersommelièrs

Sie nahm einen Schluck. Kurz herrschte Stille. Ein ernster Blick und dann veränderte sich ihre Körperhaltung. Die Arme öffneten sich und aus Jutta Knoll kam ein euphorisches „Lecker“ heraus. „Das Bier füllt den Mundraum aus, eine schöne Süße macht sich breit“, begann sie nach einem kurzen Lacher das Bier zu beschreiben. Knolls Begeisterung hält auch bei der Geschichte über das Hanse-Porter der Störtebeker Braumanufaktur an. Der Bierstil stammt aus England, das Bier musste in riesigen Fässern gelagert werden. „600.000 Liter haben in ein Porter-Fass gepasst“, erzählte die 52-Jährige. Abschließend streckte sie das Glas leicht in die Luft und sagte: „Im Himmel gibt es kein Bier, drum trinken wir es hier.“ Und mit diesen letzten Worten gewann sie als erste Frau die Deutsche Meisterschaft der Biersommelièrs in München. Nun wartet die Weltmeisterschaft auf sie.