Auszeichnung für Sonderschule Deutscher Schulpreis 2024 geht nach Bonn

Der Bundeskanzler betonte die Bedeutung von Schulen in der Gesellschaft. „Schon einfach dadurch, dass alle zusammenkommen in der Schule, ist das der Ort, an dem das klappen muss mit dem Miteinander“, sagte Scholz bei der Verleihung. Man müsse auch über Probleme sprechen, aber im internationalen Vergleich sei es eine Leistung, was die deutschen Schulen zustande brächten.