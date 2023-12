Margarete Hütter liegt in Godesberg begraben Die Frau, die Adenauer zur Kanzlerschaft verhalf

Sie ging in die Bundestagsgeschichte ein als die Frau, die Konrad Adenauer am 15. September 1949 zur ersten Kanzlerschaft verhalf: die damalige FDP-Abgeordnete Margarete Hütter (1909-2003). Sie liegt auf dem Godesberger Zentralfriedhof in einem eher unscheinbaren Ehrengrab. Gerade erst war die Kriegerwitwe an diesem Herbstmorgen 1949 als frischgebackene Nachrückerin im ersten Bonner Bundestag begrüßt worden. Hütter, eine Fremdsprachenkorrespondentin mit zwei kleinen Kindern und Wahlkreis in Baden-Württemberg, hatte sich im umgebauten Pädagogischen Akademiegebäude auf den Platz ihres Vorgängers Theodor Heuss gesetzt. Der war kurz zuvor mit Ach und Krach zum ersten Bundespräsidenten gewählt worden.