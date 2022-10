Debüt am Amos-Comenius-Gymnasium : Schüler spielen Theaterstück einer Ehemaligen

Nach aufreibenden Verwicklungen ist die Familie Exeter endlich vereint. Gespielt wird sie von Anna-Betrice Binder, Anna Krause, Jonah Bisom, Rebecca Fuß, Finja Scholl und Marie Krause (v.l.) Foto: Ian Umlauff

Bad Godesberg Ein Hauch von Downton Abbey: Eine ehemalige Schülerin des Amos-Comenius-Gymnasiums hat ihr erstes Theaterstück geschrieben, welches die aktuellen Schülerinnen und Schüler nun uraufführen. „Die Frauen von Mandsworth Hall“ spielt in den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts.

„Wenn man einen Heiratsantrag bekommt, ist es eher schwierig, nicht zu lachen“, sagt Anna Krause aus der Q1. Die 16-Jährige ist Oberstufenschülerin am Bad Godesberger Amos-Comenius-Gymnasium (ACG). Die Frage war, wie sehr man eigentlich über seinen Schatten springen muss, wenn man Liebesszenen in einem Theaterstück spielt. Ob in der Aufführung auch geknutscht wird, wollte sie nicht verraten. Montagabend ist die Hauptprobe für das Stück „Die Frauen aus Mandsworth Hall“. Es wird am Donnerstag, 27. Oktober, uraufgeführt. Am Sonntag, 30. Oktober, folgt eine zweite Vorstellung.

Frauen spielen, wie der Titel erahnen lässt, eine besondere Rolle in dem Debüt der Bonner Autorin Susanne Fuß. Der Erste Weltkrieg liegt hinter Lord Exeter, Herr von Mandsworth Hall, und seiner Familie. Im Jahr 1921 will er seine beiden Töchter Charlotte und Annie zügig verheiraten. Seine Pläne widerstreben den jungen Damen jedoch zutiefst, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Nicht aber nur ein Einblick in das Leben der Familie von Lord Exeter wird den Zuschauern gewährt, sondern auch in das der Dienerschaft des Hauses. Das Bühnenstück lehnt sich damit stilistisch und mit seinem Setting an die erfolgreiche Serie „Downton Abbey“ an.

Autorin des Stücks war selbst Schülerin am ACG

Krause ist seit drei Jahren Ensemblemitglied der schulischen Theater-AG. Unter-, Mittel- und Oberstufe haben jeweils eine eigene Gruppe. Im Gegensatz zum Stück ist Krause nicht zum ersten Mal auf der Bühne zu sehen. Schon bei der Aufführung der „Wilden Hühner“ war die junge Frau mit von der Partie. „Es macht mir großen Spaß, in eine andere Rolle zu schlüpfen“, sagt sie. „Beim Spielen ist die Gruppe am wichtigsten. Wenn dein Gegenpart nicht gut mit dir interagiert, ist es egal, wie gut du selbst spielst“, so die angehende Abiturientin. Sie selbst verkörpert Clara, ein Dienstmädchen, welches neu im Haushalt ist und große Sympathien gegenüber Lord Thomas hegt.

Die Nervosität ist bei den elf jungen Schauspielerinnen und Schauspielern allmählich angekommen. Eigentlich überwiegt aber die Freude, sagt Krause. Denn als die Gymnasiasten aus der Oberstufe 2021 mit den Proben begannen, wussten sie nicht, wann die Darbietung auf ein Publikum treffen würde. Die Pandemie machte eine Planung schwierig. Damit schwand auch die Motivation, Treffen fielen aus, Texte lasen die Heranwachsenden nur, lernten sie aber nicht auswendig. Seit diesem Sommer wird nun wöchentlich mit viel Elan geprobt, seit den Herbstferien sogar täglich.