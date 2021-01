Bezirksbibliothek Bad Godesberg immer gefragter : Die gut sortierte Bibliothek als beliebter Aufenthaltsraum

Bad Godesberg Hartnäckig hält sich die Behauptung, dass mit Tablet-PCs, Smartphones und E-Readern das Interesse an Büchern und anderen Verlagserzeugnissen signifikant gesunken sei. Das jedoch genau das nicht stimmt, belegen Zahlen des Kulturamtes der Stadt Bonn.



Dieses hat nämlich auf eine Große Anfrage der CDU geantwortet, die sich mit der Bezirksbibliothek Bad Godesberg beschäftigt.

2019 insgesamt 93 136 Besucherinnen und Besucher

Die Fragesteller wollten unter anderem wissen, wie sich die Besucherzahlen in den vergangenen Jahren entwickelt haben. Konnten im Jahr 2016 rund 80 124 Besucherinnen und Besucher gezählt werden, waren es drei Jahre später schon 93 136 Besucherinnen und Besucher. Wie in vielen anderen Bereichen auch, hat die Corona-Krise sich auch negativ auf die Besucherzahlen der Bezirksbibliothek ausgewirkt. Laut Kulturamt konnten im vergangenen Jahr nur 35 753 Nutzerinnen und Nutzer registriert werden, was allerdings auch an der Schließung der Bibliothek lag. Allerdings sind die Ausleihen analoger Medien insgesamt zurückgegangen. 2016 konnte das Team der Bezirksbibliothek 193 576 Ausleihen verzeichnen, 2020 waren es 107 558, ein Jahr zuvor, als Corona noch unbekannt war, waren es 176 153 Ausleihen. Der Anteil der Ausleihen aus dem Kindermedienbereich „Print“ steigerte sich von 23,7 Prozent im Jahr 2016 auf rund 25,8 Prozent im vergangenen Jahr. Einige der Bibliotheks-Besucher verweilen zwar in den Räumlichkeiten und stöbern in Büchern, leihen sich diese dann aber nicht aus. Die gesunkene Ausleihquote der analogen Medien liege aber auch an den elektronischen Medien, die in letzten Jahren durch die Onleihe (Ausleihe von elektronischen Medien) kontinuierlich deutlich zugenommen haben.

Bibliothek als gemütlicher Aufenthaltsraum

„Moderne Bibliotheken fungieren zunehmend nicht mehr `nur` als Einrichtungen zur Medienausleihe; vielmehr gewinnen die vielfältigen Bibliotheksangebote zur Leseförderung und Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz immer stärker an Bedeutung“, erklärte Helga Albrecht, Leiterin der Stadtbibliothek, dem GA. Diese gelte „in besonderem Maße“ auch für die Bibliothek „als Dritter Ort“, der durch „attraktive Aufenthalts- und Kommunikationsräume immer beliebter wird“. Das ließe sich auch in Bad Godesberg beobachten. Sie werde täglich als Aufenthaltsort von Einzelpersonen zum Lesen von Zeitungen, aber auch von Schülergruppen zum gemeinsamen Lernen oder zur Freizeitgestaltung genutzt, so Albrecht weiter.

In ihrer Antwort geht die Stadtverwaltung auch auf die Ausleihquote von Kindern und Jugendlichen ein, also genau die Gruppe die durch die Bibliotheken auch an das Lesen herangeführt werden sollen. „Bezüglich der Ausleihquote ist zu unterscheiden zwischen dem Anteil an ausgeliehenen Medien beispielsweise aus dem Kinder- und Jugendmedienbestand und dem Anteil an Medien, die von Kindern und Jugendlichen mit eigenem Bibliotheksausweis ausgeliehen werden“, so die Stadtverwaltung. Denn gerade für jüngere Kinder würden oftmals die Eltern mit dem Erwachsenenausweis die entsprechenden Medien für Kinder leihen.

Junge Leserinnen und Leser leihen immer mehr aus

Dass gerade die jungen Besucherinnen und Besucher ein großes Interesse an dem Angebot der Bibliothek haben, lässt sich an dem Entleih-Verhalten der Kinder und Jugendlichen ablesen, die ihre eigenen Ausweise genutzt haben und nicht den Ausweis eines Elternteiles. 2016 wurden demnach 47 319 Leihvorgänge verzeichnet, 2019 waren es schon 51 608. Ob in der Altersstufe bis sechs Jahren, sieben bis zehn, elf bis 14 und 15 bis 18 Jahren: In allen Altersstufen sind über die Jahre die Entleihungen gestiegen. Im Corona-Jahr 2020 sind die Entleih-Vorgänge durch die Schließung allerdings erwartungsgemäß zurückgegangen. „Der Rückgang der Ausleihzahlen bezüglich des Kinder- und Jugendmedienbestandes sowie der Brettspiele während der Corona-Pandemie ist geringer als der Rückgang der Ausleihzahlen in vielen anderen Medienbereichen“, so die Stadtverwaltung. Laut Stadt seien 2020 vor allem elektronische Medien, Kinder- und Jugendmedien und Brettspiele besonders gefragt gewesen. Die Krise zeichnete sich auch an den ausgeliehenen Sachbüchern ab: Sehr begehrt waren die Themen „Corona-Krise“, „konzentriertes Arbeiten“, „digitale Sicherheit“, „Künstliche Intelligenz“, „Selbstorganisation“ aber auch Bücher zu den verschiedensten Hobbies.

Bibliotheksleiterin ist mit der Entwicklung zufrieden

Corona-Maßnahme Bücher-Rückgabe ist wieder möglich Wegen der Corona-Epidemie sind alle Einrichtungen der Stadtbibliothek vorerst bis Montag, 1. Februar, für die Ausleihe von Medien geschlossen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Rückgabe von Medien ist allerdings möglich. Und zwat in der Zentralbibliothek über die Außenrückgabe montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr, in den Bezirksbibliotheken Bad Godesberg und Beuel, in der Musikbibliothek und in den Zweigstellen Tannenbusch und Brüser Berg (ohne Rückgabequittung) an den Eingangstüren dienstags bis freitags von 11 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr. „Da das Mahnverfahren weiterhin bis vorerst Montag, 1. Februar 2021, ausgesetzt wird, kann die Rückgabe der Medien bis dahin aber auch aufgeschoben werden“, so die Leiterin der Stadtbibliothek, Helga Albrecht. mmv

Insgesamt zeigt sich Helga Albrecht zufrieden mit ihrer Bezirksbibliothek in Bad Godesberg. „Die Stadtbibliothek bewertet diese Entwicklung als einen positiven Trend, selbstverständlich ist von dieser Betrachtung die Entwicklung der Zahlen des Corona-Jahres 2020 ausgenommen“, so Albrecht. Gerade die steigenden Besucherzahlen seien ein Zeichen dafür, dass die Bibliothek mit ihrem Angebot von „von vielen Menschen gebraucht und genutzt wird“, so Albrecht.