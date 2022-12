Nach Sanierung : Die Johanneskirche öffnet wieder zu Weihnachten

Die evangelische Johannes-Kirchengemeinde hat die einjährige Sanierung fast beendet, so fehlen noch die Orgelpfeifen. Zu Weihnachten soll das Gotteshaus trotzdem öffnen.

Wie berichtet, hat die Johannes-Kirchengemeinde damit ihre Hausaufgaben in Sachen Kirchbauten erledigt. Die überzählige Marienforster Kirche war 2018 an die Russisch-Orthodoxe Gemeinde verkauft worden. Dann wurden die Rigal`sche Kapelle und die Heiderhofer Immanuelkirche 2021 saniert. Seit einem Jahr folgten die Arbeiten an der wuchtigen Johanneskirche: am Dach und den Außenwänden. 160 Fenster mussten überarbeitet werden. Es ging an die Heizung, die Beleuchtung und den Innenanstrich. Man wollte die Kirche wesentlich heller und die Beleuchtung strahlender machen. Positiv überrascht zeigte sich das Presbyterium, als während der Sanierung in der eher dunklen Kirche plötzlich Oberlichter in den Seitenschiffen auftauchten. Niemand habe sagen können, warum sie verdeckt wurden, hatte Bauer dem GA damals erklärt. „Ja, die Oberlichter sind jetzt eingebaut und der Lichteffekt ist so geworden, wie wir uns das gewünscht haben“, eröffnet Bauer jetzt.