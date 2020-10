Streamingtechnik in St. Marien : Die Messe kommt in Wachtberger Wohnzimmer

Mit der neuen Streamingtechnik überträgt ein Laptop die Messe direkt in die Wohnzimmer. Foto: Petra Reuter

Wachtberg. Die Kirche Sankt Marien investiert in zukunftsorientierte Streamingtechnik. An Allerheiligen und Allerseelen werden zwei Messen erstmas live auf Youtube übertragen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Reuter

Mit einfachen Handyvideos hatte die katholische Kirchengemeinde im Frühjahr recht schnell reagiert, als der Shutdown das öffentliche Leben erstmals lahmlegte. Seinerzeit übertrugen Pfarrer Michael Maxeiner und ehrenamtliche Helfer Ansprachen und Teile von Messen erstmals für die Gemeindemitglieder ins Internet. Professioneller und zuverlässiger als mit der ersten, störungsanfälligen Technik ist die ab dem kommenden Wochenende eingesetzte neue Streamingtechnik. Mit ihr sollen Messen zuverlässig in besserer Qualität live in die Wohnzimmer übertragen werden.

„Am Anfang war alles etwas holprig“, berichtete der ehrenamtliche technische Mitarbeiter Fabian Langen von der Situation im März. Während er die ersten Beiträge übertrug, erhielt er auf seinem Handy Nachrichten der Gemeindemitglieder. „Mal fehlte das Bild, mal fehlte der Ton. Die Übertragung war nicht stabil“, so Langen. Das lag an den ausgesprochen spontan mit den seinerzeit vorhandenen Mitteln zusammengestellten, mehrfach verlängerten Übertragungskabeln in der Kirche. „Wir verfügen jetzt über WLAN in der Kirche“, nannte Max­einer eine der Neuerungen.

Für künftige Livestreams werden zu den Messen je ein Stream-Desk und der Laptop an eine Kamera unter der Empore über dem Mittelgang der Kirche und an Mikrofone angeschlossen. „Die Kamera ist schwenkbar und ich kann während der Messe verschiedene Motive in der Kirche einblenden“, so Langen. Klänge aus dem elektronischen Klavier oder einem Keyboard fließen ebenso in die Übertragungssoftware ein wie der Ton aus dem Mikrofon des Pfarrers. „Das ergibt für die Leute zu Hause eine bessere Abstimmung mit dem Bild“, erklärte der Ehrenamtler.

Im Laufe der Zeit will er einen Bilderpool aus den verschiedenen Orten mit passenden Motiven anlegen, aus dem er während der Übertragung schöpfen kann. Die ersten Livestreams wollen die Aktiven an Allerheiligen, 1. November, ab elf Uhr, und einen Tag später, an Allerseelen ab 18 Uhr auf Youtube realisieren.