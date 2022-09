Ausstellung in der Bad Godesberger Immanuelkirche : Die moderne Maria lebt im Krieg

Heiderhof Die Immanuelkirche zeigt die Gottesmutter in ganz anderen, neuen Perspektiven: Maria im Spiegel zeitgenössischer Kunst.

Die biblische Maria kann aus heutiger Perspektive eine im Ukraine-Krieg ihre Kinder schützende Mutter sein, eine nachdenkliche Schwangere, die Zwiesprache mit ihrem ungeborenen Kind hält (von Angelika Ehrhardt-Marschall), oder eine Großmutter, die mit ihrer ganzen Lebenserfahrung der jungen Generation Mut macht, in die Zukunft zu blicken. Diese und noch mehr moderne Deutungen der Jesusmutter zeigt die Ausstellung, die derzeit in der evangelischen Immanuelkirche zu sehen ist.

Und so erwarten den Betrachter im oberen Foyer interessante Perspektiven. Kai Ladzinski zeigt Maria in einer Zeichnung ganz in sich versunken. Unter dem Schleier sind die Augen geschlossen. Diese Frau scheint all den Schmerz einer Mutter, die ihr Kind verliert, mit sich selbst auszutragen.