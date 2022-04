Ausstellung : Ungewohnt natürliche Werke beim Kunstverein

Bad Godesberg Abstrakte Elemente und Wasserlandschaften stellen derzeit Ulrike Schmelter und Erika Frost-Hensel unter dem Titel „NATÜRlich ZWEI“ im Kunstverein Bad Godesberg aus. Die Bilder von Schmelter bestechen durch ihre „eigene Perspektive“.

Sie nimmt den Betrachter wie einen Passagier im Flugzeug mit hoch in die Luft oder taucht von oben tief hinein in die Farbigkeit des Meeres. Titel wie „Coloured Sea“ (farbiges Meer), „Waterside“ (Wasser-/Gewässerseite) oder „Seascape“ (Meereslandschaft) stehen exemplarisch für ihre Malerei, die sie mit Acrylfarben auf die Leinwand bringt.

Bereits in ihrem Studium hat Schmelter eine besondere Technik für ihre Bilder, vor allem bei der Darstellung von Wasser, entwickelt. Viele dieser Werke malt sie nicht an der Staffelei – die auf Keilrahmen aufgezogenen Bilder liegen während ihres Entstehungsprozesses fast ausschließlich auf einem Tisch. Schicht für Schicht fließende Farben, die mit einem Spachtel an ihren vorgesehenen Platz gelenkt wird, sorgen für die Tiefe des Wassers. Ihre Arbeit unterbrechen immer wieder Trocknungsphasen. Der letzte Arbeitsvorgang erfolgt dann mit Pinsel und Spachtel an der Staffelei. „Es sind meine Beobachtungen und Empfindungen, die sich später auf der Leinwand wiederfinden“, erzählt Schmelter.