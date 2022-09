Großes Fest auf der Max-Planck-Straße : Die Pennenfelder feiern den Spätsommer

Pennenfeld Pop, Rock, Jazz und vieles mehr bietet an diesem Samstag das Spät-Sommerfest in Pennenfeld. Lange nicht die einzige Aktion, die der Bürgerverein für den Ort organisiert.

Pennenfeld ist seit seiner Besiedlung nach dem 2. Weltkrieg ein gereifter Ort geworden. Viele haben an einer der fünf Schulen dort gebüffelt. Einige Erinnerungen beschreibt der Bürgerverein Buntes Pennenfeld in einer Informationsbroschüre und berichtet darin auch von einer „Pennenfelder Ehrenrunde“– ein Tipp für einen Spaziergang entlang der wichtigsten Wegeverbindungen zwischen Rigal´sche Wiese und Paracelsus Straße. Mitten im Ort befindet sich das kleine Einkaufszentrum an der Max-Planckstraße. Dorthin lädt für diesen Samstag der Bürgerverein mit dem Quartiersmanagement Pennenfeld zum 11. Sommerfest ein – diesmal als Spät-Sommerfest deklariert.

Auf Vernetzung kommt es an

Doch Buntes Pennenfeld bietet noch mehr: Im Verein kümmert man sich um die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger Zwecke und um die Vernetzung von Institutionen, Einrichtungen und Privatpersonen im Ortsteil. An jedem zweiten Donnerstag im Monat gibt es ab 19 Uhr im Nachbarschaftstreff, Maidenheadstraße 20. eine Mitgliedersitzung, auf der alles besprochen werden. Etwa die Aktion „Blühendes Pennenfeld“, das Aufstellen von Weihnachts- und Maibäumen, die Aktion bunte Stadtteilmöbel, die Pflanzentauschbörse sowie die an jedem dritten Dienstag im Monat zwischen 16 und 17 Uhr stattfindende Abfallsammelaktion „Clean Up Pennenfeld“ – Treff am Nachbarschaftstreff. Sondermanns Vize ist Andrea Bäcker, Christa Berres Kasssiererin sowie Daniela Mager und Lutz Beine Beisitzer.