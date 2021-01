Godesberger Schachspieler im Ungewissen : Die Stadt ist am Zuge

Bad Godesberg. Der Godesberger Schachklub wartet gespannt auf die Entscheidung zur Zukunft seines Domizils, der Stadthalle

Wenn der Lockdown vorbei ist, wird man erstmal wieder in den Pavillon hinein können, ist Biedeköpper überzeugt. Auch im September und Oktober konnte der Verein dort spielen, im November wurde die Liga-Saison zwangsläufig wieder unterbrochen, die sonst von Oktober bis Mai geht – Schach sei eher ein Sport für die kälteren Monate, sagt er. Auf eine baldige Fortsetzung der Saison hofft vor allem die erste der sieben Herrenmannschaften, denn sie könnte in die höchste NRW-Liga aufsteigen. Daneben gibt es die Damenmannschaft, die sich 2020 in die zweite Damen-Bundesliga hochgekämpft hat, und zwei Jugendteams.

Aber das weitere Schicksal des Trinkpavillons hängt auch von der Entscheidung der Stadt zur Zukunft der Godesberger Stadthalle ab. Von der Einsturzgefahr der Halle wäre der Pavillon nicht betroffen. „Aber beides bildet eine wirtschaftliche Einheit“, so Biedeköpper. „Wenn der Trinkpavillon einer großen Sanierungsmaßnahme zum Opfer fällt, wären wir erstmal ohne Spiellokal.“ Er geht davon aus, dass das erst in vielleicht zwei Jahren zum Problem wird, aber man müsste trotzdem jetzt schon mal überlegen, wohin man sonst könnte.

Der Pavillon fasst laut Biederköpper in normalen Zeiten 30 bis 40 Spieler gleichzeitig und liegt ideal. Man kann ihn mit Bus, Bahn und Auto gut erreichen. Vorher hatte der 1929 gegründete Verein, mit 153 Mitgliedern der fünftgrößte in NRW und bundesweit auf Platz 22, Räume bei der evangelischen Heilandkirchengemeinde in Mehlem. Zu weit ab vom Schuss: „Das hat uns Mitglieder gekostet“, so der Vorsitzende.