Seit 60 Jahren ein Paar : Die Wachtberger Angela und Hans Thelen feiern Diamantene Hochzeit

Niederbachem Angela und Hans Thelen sind seit 60 Jahren verheiratet. Dabei wäre es fast nichts geworden mit der Trauung. Über die Jahre hat das Paar die Entwicklung des Ortes Niederbachem und der Gemeinde Wachtberg geprägt.

Als 22- und 23-Jährige lernten sich die beiden beim Karneval 1958 in der Bad Godesberger Stadthalle kennen. Schon damals waren sie aktiv in der Europajugend, der Jungen Union, der Kolpingfamilie. „Wir hatten viele gemeinsame Interessen, haben viel Zeit miteinander verbracht“, erzählt Bankkaufmann Hans Thelen. Drei Jahre später gaben sie sich das Ja-Wort. Das war allerdings mit einigen Hindernissen verbunden. „De Gaulle war zu Besuch in Deutschland, die Straßen waren gesperrt, man hat uns nicht durchgelassen“, erinnert sich Angela Thelen. So kam das junge Godesberger Paar mit über einer Stunde Verspätung zur eigenen Trauung in der Herz-Jesu-Kirche an. Ihrer Ehe und dem Tatendrang der beiden tat das keinen Abbruch. Kaum waren sie 1966 nach Niederbachem gezogen, engagierten sie sich in der Gemeinde.