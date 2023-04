Ausstellung in Bad Godesberg: Die Welt ist ein Kryptikon

Mit ihrem Namen hat die Gruppe auf jeden Fall erreicht, dass ihre Homepage www.kryptiker.de in Suchmaschinen ganz oben auftaucht. Dort findet man auch das weitere Soirée-Programm für die aktuelle Ausstellung im Haus an der Redoute, Kurfürstenallee 1a in Bad Godesberg. Am Samstag, 8. April, liest Tina Oelker ab 19 Uhr aus „Von Hasen und Göttern“, am Sonntag, 16. April, ab 18 Uhr hält der Philosoph Theo Roos eine „konzertante Lesung“, und am Samstag, 22. April, findet ab 17 Uhr die Finissage statt.