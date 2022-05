Nach Schmuckfund in Mehlem : Diebesgut wartet auf rechtmäßigen Besitzer

Einbruch in Bad Godesberg : Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck in Seniorenwohnheim Bisher Unbekannte sind am Freitagnachmittag in eine Wohnung eines Seniorenheims an der Gotenstraße in Plittersdorf eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld geklaut. Nun sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.