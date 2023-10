Unfallhotspots in Bad Godesberg Diese Bad Godesberger Straßen sind besonders gefährlich

■ Bereich Plittersdorfer, Mittel-, Goten- und Ubierstraße: Seit Anfang des Jahres gilt der Bereich als Unfallhotspot. Radfahrer, Fußgänger und Personen, die mit E-Roller unterwegs sind, sind häufig betroffen. Insgesamt gab es zwischen 2020 und 2022 dort acht Unfälle – fünf im Kreisel, drei an der Mittelstraße. In diesem Jahr gab es bislang einen Unfall, und zwar in Höhe der Ausfahrt des Geschäftsparkplatzes an der Mittelstraße.