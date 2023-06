Filmnächte im Juli und August Diese Filme gibt es im Friesdorfer Freibad zu sehen

Am Samstag, 29. Juli, läuft die französische Komödie „Akropolis Bonjour“. Es ist die Geschichte einer Familie und einer Ehe, in der es kriselt. Rettung soll eine Reise nach Griechenland bringen, wie sie die Familie vor Jahren gemacht hat. Die läuft natürlich alles andere als glatt. „Sehr humorvoll“, ist Klinkertz Urteil. Pluspunkt: Genau wie in der Meyerhoff-Verfilmung gibt es Szenen mit Wasser, funktioniere immer gut in einem Freibad, sagt Klinkertz.