Affenkostüme, Tarnnetze und ein Trabant Diese Kuriositäten gibt es beim Flohmarkt der Prinzengarde in Godesberg

Vom Tarnnetz bis zum Trabant: Wenn an diesem Sonntag ab 11 Uhr die Türen zum Hallenflohmarkt der Allgemeinen Karnevalsgesellschaft Prinzengarde (AKP) geöffnet werden, kommen zahlreiche Kuriositäten zum Verkauf – auch aus dem Bestand des inzwischen 77 Jahre bestehenden Karnevalsvereins. Warum sich die Karnevalsfreunde in ihrem Zeughaus an der Friesdorfer Straße auch von so manchen Schätzen aus der Vereinsgeschichte trennen wollen? „Wir brauchen Platz für unser umfangreiches Vereins-Equipment“, sagt Miriam Löbbing.