Ria-Maternus-Platz in Bad Godesberg Digitale Anzeigetafeln werden ein Jahr verspätet aufgebaut

Längst überfällig ist nach Ansicht des Bürgerbundes die Installation von elektrischen ÖPNV-Hinweistafeln am Ria-Maternus-Platz in Bad Godesberg. Bereits 2020 hatte die Bezirksvertretung einen entsprechenden Beschluss gefasst. „Aus welchem Grunde sind die Hinweistafeln für die Anzeige von An- und Abfahrtzeiten der Züge und Busse sowie eine Anlage für akustische Fahrgastinformationen noch nicht aufgestellt worden und wann darf mit der Installation gerechnet werden?“, fragt daher Marcel Schmitt.