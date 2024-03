Friedrich-List-Kolleg in Godesberg Digitaler Distanzunterricht wird Teil des Lehrkonzepts

Bad Godesberg · Das NRW-Schulministerium will den Distanzunterricht unter bestimmten Voraussetzungen im Schulbetrieb an Berufskollegs verankern. So will das Friedrich-List-Kolleg in Bad Godesberg mit der neuen Regel umgehen.

10.03.2024 , 12:00 Uhr

Videoschalte in Coronazeiten: Der TikTok-Influencer Steuerfabi erklärt Schülern am Friedrich-List-Berufskolleg 2022, was vor der Webcam wichtig ist, um erfolgreich zu sein. Foto: Stefan Knopp

Von Stefan Knopp