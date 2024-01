Gastronomie in Bad Godesberg Das Wilde Wildschwein geht, Dimos Bar kommt

Bad Godesberg · Seit Silvester ist das ehemalige Irish Pub an der Annaberger Straße in Bad Godesberg wieder eröffnet - allerdings mit einem anderen Konzept. Neue Betreiber sind der 22-jährige Erkan Bairamognon und seine Lebensgefährtin. Auch im Knolleveedel tut sich was an der Gastro-Front.

16.01.2024 , 16:37 Uhr

Wirt Erkan Bairamognon zapft ein Bier im Wild Hog an der Annaberger Straße. Bald wird daraus Dimos Bar. Foto: Axel Vogel

Von Ayla Jacob Redakteurin Bad Godesberg

Noch geht es in der kleinen Kneipe an der Annaberger Straße 128 a irisch zu. Zumindest optisch. Denn weiterhin ziert der Schriftzug The Wild Hog die Fassade, noch bestimmen Guiness und Kilkenny das Interieur. Doch bald schon wird das Wilde Wildschwein Geschichte sein. Dann heißt es – vermutlich ab Februar – Dimos Bar. Und aus dem ehemaligen Irish Pub wird eine Kneipe mit Bar-Elementen.