Initiative der Schülerzeitung und Schülervertretung : Diskussion mit prominenten Politik-Experten am Aloisiuskolleg

Diskussion mit prominenten Politik-Experten am Aloisiuskolleg

Bad Godesberg Die Schülerzeitung und die Schülervertretung des Ako organisieren einen eigenen Talk zu den Wahlen in den USA. Mit dabei waren Ex-Verfassungsrichter Udo di Fabio und Grünen-Politiker Jürgen Trittin.

Die diesjährigen Präsidentschaftswahlen in den USA haben auch die Schüler des Aloisiuskollegs (Ako) mit großem Interesse verfolgt. Viele Fragen sind allerdings noch offen.

Ein Grund mehr für die Ako-Schüler, die deutsch-amerikanische Zukunft unter die Lupe zu nehmen. Deshalb organisierte das FutureLab eine Diskussionsrunde am Samstagabend mit prominenten Experten, die live auf YouTube und auf der FutureLab-Website übertragen wurde. Das FutureLab ist eine Initiative der Ako-Schülerzeitung akomag und der Schülervertretung des Gymnasiums. An dem Projekt hatten 25 Jugendliche mitgewirkt und das ohne Einflussnahme von Lehrern oder Eltern - angetrieben alleine durch das Interesse an der US-Wahl. „Unser Ziel ist eine demokratische Weiterbildung von Schülern für Schüler“, sagte Victor Abs, Redaktionsleiter der Schülerzeitung. Abs moderierte auch die Diskussion mit den Teilnehmern, Prof. Sabine Sielke und Prof. Ulrich Schlie von der Universität Bonn, Ex-Verfassungsrichter Prof. Udo di Fabio, Dr. Benjamin Becker vom Amerika Haus NRW und ZEIT-Korres­pondentin Rieke Havertz.