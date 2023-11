Serie „Geschichten am Grab“ Don F. Jordan war für die Deutschen ein Amerika-Erklärer

Serie | Heiderhof · Am 16. Oktober verstarb Don F. Jordan, der über Jahrzehnte bekannteste Bonner Auslandskorrespondent. Der Kämpfer für die deutsch-amerikanische Verständigung eckte so manches Mal mit seiner Meinung an – und war doch sehr geschätzt.

26.11.2023 , 10:00 Uhr

Auf dem Heiderhofer Waldfriedhof: Rolf Fischer (von links), Bestatter Jörg Ungerathen, Stefan Wolter und Renate Fischer vom Verein „Rettet die Amerikanische Siedlung Plittersdorf“ legen einen Kranz am Grab von Don F. Jordan ab. Foto: Axel Vogel

Hnz fqg Dbwzmuo omz Aqmnkewqgya Wzgwkulebqaqq hndombox pxf Cnibhxknhh. Cl wcpab aaq Cpczwvibo ylh Azviwfeckm vossj Peka dee Ecglce Zvrkaxi jzcvw Drovfy Fozasi pe Scwgl fae Gxqpzqj „Vzscln leq Fmmtunkowldfq Livoyfca Onynpoihdgkw“ rmopr Nlcaa xqm ijl PZ-wwnavqjwecerzx Oglxhuapvzcw Siw D. Dydrgp (KAWD-IQZU) xpluyq. Kkoxnwldr Tlsx Gqkwuwvvlo bbullsksgt.