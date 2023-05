Aktion gegen Verschwendung Drei-Gänge-Menü aus geretteten Lebensmitteln

Beim Foodsharing-Abendbrot werden von sogenannten Foodsavern (Nahrungsrettern) am späten Nachmittag Lebensmittel an festen Stellen abgeholt. Es gibt sogar feste Verträge zwischen Foodsavern und den einzelnen Läden, die allerdings aus rechtlichen Gründen nicht genannt werden wollen. So bekommt die Umweltgruppe kostenlos Lebensmittel, die sonst am Abend in großen Mengen im Müll landen würden – obwohl sie keinesfalls verdorben sind. Sobald die Lebensmittel in der kleinen Küche des Quartiersmanagements angekommen sind, geht es dann auch recht zügig los mit dem Kochen, denn in einer guten Stunde werden die Gäste zum Essen erwartet.