Johannes-Kirchengemeinde : Drei Kandidaten für die Pfarrstelle

Bad Godesberg Die evangelische Johannes-Kirchengemeinde sucht einen Nachfolger für Jan Gruzlak. Die Bewerber stellen sich in den nächsten Wochen im Gottesdienst vor

Zuerst tritt am Sonntag, 17. Januar, Pfarrer Sebastian Jürgens an. Der 38-Jährige stammt aus Haan und ist in Bonn nach seinem Vikariat in Niederkassel als Probedienstpfarrer an der Auferstehungskirche und seit 2018 als Seelsorger im Universitätsklinikum bekannt. Pfarrer Tobias Mölleken stellt sich am 24. Januar im Johanneskirchen-Gottesdienst vor. Der 32-jährige geborene Bonner ist seit 2018 im Probedienst an der Trinitatisgemeinde in Endenich tätig. Er ist der Sohn von Mathias Mölleken, Superintendent des hiesigen evangelischen Kirchenkreises Bad Godesberg-Voreifel. Als Dritte im Bunde tritt am 31. Januar Pfarrerin Anne-Berit Fastenrath in der Johanneskirche an. Die ebenfalls 32-Jährige wurde in Remagen geboren und war Vikarin an der Kreuzkirche in Bonn. Zudem hat sie Diensterfahrungen in der Christusgemeinde in Brauweiler-Königsdorf und im Kirchenkreis Trier. 2020 erhielt sie von der Landeskirche einen Medienpreis für ihre digitalen Gemeindeprojekte.