Tunneleinfahrt gesperrt : Drei Verletzte bei Verkehrsunfall im Godesberger Tunnel

Update Bad Godesberg Im Bereich des Godesberger Tunnels hat es am Samstag einen Unfall gegeben. Drei Personen wurden verletzt. Die Tunneleinfahrt ist zurzeit für den Verkehrs gesperrt.

Am Samstag hat es im Godesberger Tunnel in Höhe der Tunnelausfahrt in Fahrtrichtung B9 gegen 13.30 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben. Nach ersten Informationen sind drei Personen bei dem Unfall verletzt worden, zwei davon schwer.