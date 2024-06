Marode Sporthallen in Bad Godesberg Dreifachturnhalle in Pennenfeld öffnet nun doch wieder

Es ist ein Hin und Her, ein Auf und Ab, aber nun wartet die Verwaltung wieder mit einer guten Nachricht auf, was die Dreifachturnhalle in Pennenfeld angeht. Sah es Ende der vergangenen Woche eher so aus, als würde die Sportstätte lange Zeit geschlossen bleiben müssen, wird sie nun doch bald wieder öffnen. Das verkündete Maren Bella vom Städtischen Gebäudemanagement am Mittwochabend in der Sitzung der Bezirksvertretung. Und sorgte damit für überraschte, aber auch glückliche Gesichter in den Reihen der Kommunalpolitiker.