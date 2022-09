Erneut Feuer am Nippenkreuz : Dritter Brand seit dem Sommer in Mehrfamilienhaus in Mehlem

Es ist der dritte Brand seit dem Sommer in der Straße in Mehlem. Foto: Axel Vogel

Mehlem Erneut ist in einem Mehrfamilenhaus an der Straße Am Nippenkreuz in Mehlem ein Feuer ausgebrochen. Es ist bereits der dritte Brand seit dem Sommer. Die Feuerwehr konnte diesmal durch ein schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindern.



Bereits zum dritten Mal seit dem Sommer hat es am Sonntagmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Nippenkreuz in Mehlem gebrannt. Diesmal brach das Feuer in einer Wohnung im zweiten Stock aus. Zeugen hatten Rauch, der durch ein gekipptes Fenster kam, bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert.

Rund 30 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Löscheinheiten der Wachen I und III sowie Kräfte aus Lannesdorf und Mehlem rückten daraufhin aus. Insgesamt waren rund 30 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Noch auf der Anfahrt hatte Manuel Schönen, Einsatzleiter der Bonner Feuerwehr, weitere Rettungskräfte sowie einen Notarzt angefordert, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich in der Wohnung noch Menschen befinden könnten.

Diese Befürchtung bewahrheitete sich glücklicherweise jedoch nicht. Und so konnten sich die Feuerwehrkräfte darauf konzentrieren, den Brand zu bekämpfen. Verletzt wurde niemand.

Offenbar waren Einrichtungsgegenstände in Brand geraten, teilte Schönen noch vor Ort mit. „Durch unser schnelles Eingreifen konnte aber Schlimmeres verhindert werden.“

Bis auf die Brandwohnung konnten nach dem Einsatz alle anderen Wohnungen wieder von den Anwohnern bezogen werden.

Mutmaßlicher Brandstifter im August festgenommen