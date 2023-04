Nach Pächterwechsel bei Edeka in Friesdorf Der ersehnte Edeka-Umbau kommt im Herbst

Keine Frischetheken für Käse, Wurst und Fleisch, ein vollgestopfter Laden, in dem die Waren nicht eben ansprechend präsentiert werden: Während die Unzufriedenheit der Kundinnen und Kunden mit der Edeka-Filiale am Friesdorfer Klufterplatz wächst und sich auch im Internet widerspiegelt, hat nach dem Jahreswechsel ein neuerlicher Pächterwechsel stattgefunden. Trotzdem stellten sich keine Verbesserungen ein. Jetzt hat der Pächter gute Neuigkeiten und geht davon aus, dass Erweiterung und Umbau den Supermarkt im Herbst deutlich verbessert erscheinen lassen. Und die Stadt Bonn bestätigt auf GA-Anfrage, dass das Bauordnungsamt die Baugenehmigung in den nächsten Tagen erteilen wird.