Ex-Postbank-Gelände in Bad Godesberg Anwohner beschweren sich wegen Staub, Lärm und Rissen

Bauschutt liegt in verschiedenen Haufen überall auf dem Areal verstreut. Mit Baggern wird alles getrennt und aufgehäuft. Von dem großen Gebäude an der Kennedyallee ist nichts mehr zu sehen. Es ist bereits komplett zurückgebaut. In den vergangenen Monaten ist auf dem ehemaligen Gelände (rund 32.000 Quadratmeter groß) der Postbank zwischen Kennedyallee und Ahrstraße einiges passiert. Nur das auffällige pyramidenartige Gebäude steht noch. Zumindest teilweise. Hier und da haben Bagger bereits Gebäudeelemente herausgebrochen, auf den Rundläufen der Etagen sieht man eine Vielzahl an weißen Säcken, die vermutlich mit Bauschutt gefüllt sind.