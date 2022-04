Senioren-Treffpunkt in Bad Godesberg : Ehrenamtliche Altenbetreuung kommt an Grenzen

In der OT Duerenstraße decken die ehrenamtlichen Helferinnen Regina Bender (v.l.) Monika Rosema und Elisabeth Bachem die Kaffeetafel für die Gäste. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Händeringend sucht die Begegnungsstätte Duerenstraße ehrenamtliche Helfer. Nach der Corona-bedingten Pause kommt das Angebot wieder auf Touren, aber das Team auch an seine Grenzen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ebba Hagenberg-Miliu

Regina Bender stellt an diesem Morgen in der Offenen Tür (OT) Duerenstraße Stühle für die Rommé-Gruppe auf, die sich gleich treffen wird. „Jetzt können wir nach der Corona-bedingten Pause endlich wieder Gas geben“, kommentiert die zupackende Frau. Drüben decken Elisabeth Bender und Monika Rosema die Tische für die heutige Schachgruppe ein. Jeweils vier Stunden pro Woche sind die Damen im ehrenamtlichen Dienst in der Begegnungsstätte für ältere Bürger an der Rheinallee tätig. „Mir wäre es im Ruhestand sonst zu langweilig“, gesteht Rosema, eine ehemalige Buchhalterin. Sie habe nach ihren Jahren in der Vertriebsleitung eines Verlages ebenfalls etwas ganz anderes tun wollen, ergänzt Elisabeth Bachem. „Und zwar etwas nah an den Menschen.“ Auf eine Meldung im GA hin, dass die OT Ehrenamtliche sucht, habe sie sich vor Jahren das Haus angesehen. „Und es hat total gepasst“, strahlt Bachem.

Derweil hat Bender ein telefonische Anmeldungen für das heutige Mittagessen im Haus angenommen. „Die Freude der OT-Besucher, wenn sie uns treffen und ansprechen, sieht man ihnen jedes Mal an“, schildert sie das, was die Ehrenamtlichen „etwas zurückbekommen“ nennen. Solange sie gut laufen könne „und das Gehirn mitspielt“, werde sie sich hier im Herzen Bad Godesbergs für andere einsetzen, blickt die 75-Jährige voraus. Und schon sind die Damen wieder in die OT-Küche unterwegs, aus der es nach frisch gebackenem Kuchen duftet. „Wir werden ihn in den Gruppen gleich anbieten und mit dem einen oder anderen ins Gespräch kommen“, erklären Rosema und Bachem, bevor sie die Kaffeemaschine füllen.

Info Voraussetzungen fürs Ehrenamt In der OT Duerenstraße seien Freiwillige willkommen, die team- und kommunikationsfähig seien und anpacken könnten, erklärt Leiterin Edith Koischwitz. „Das heißt: Unsere Helfer sollten auch auf die Besucher zugehen können und ihnen vermitteln, dass sie willkommen sind." Oft suchten Besucher ja das Gespräch. „Nachwuchs“ sei in den Teams an den Nachmittagen gewünscht, jeweils drei bis vier Stunden die Woche. Kontakt unter: OT Duerenstraße, Dürenstraße 3, Telefon: 0228 – 35 72 20 oder E-Mail: info@ot-godesberg.de. ham !! Zur Schreibweise: Der Verein und das Haus schreiben sich wirklich OT Duerenstraße. Sie liegt in der Dürenstraße. !!

Bescheidene Helfer

„Diesen Frauen ist ihr soziales Engagement eine Selbstverständlichkeit", erläutert Hergard Nowak, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins Offene Duerenstraße. „Es sind eben diese bescheidenen Helfer in unserer Gesellschaft, die nicht auf Publicity aus sind, denen es fast peinlich ist, dass der GA über sie berichtet." Im aktuellen NRW-Ehrenamtsatlas sei ermittelt worden, dass in Bonn auf 100 Bürger 36 ehrenamtlich Tätige kämen, vermerkt Nowak. Und 15 Prozent davon engagierten sich für alte und kranke Menschen wie in der OT. „Ich finde, das ist eine beachtliche Zahl.“ Die OT könne auf 38 Ehrenamtliche zurückgreifen, erläutert Edith Koischwitz, die erste Vereinsvorsitzende. Aber in letzter Zeit hätten sich einige in die familiäre Pflege oder aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. „Deshalb suchen wir aktuell neue Helferinnen und Helfer für jeweils vier Nachmittagsstunden.“

Man sei dringend darauf angewiesen, die bestehenden Teams zu verstärken, sagt auch Nowak. Denn ohne weitere Kräfte sei es der OT nicht möglich, so viele Angebote für Senioren zu schaffen. Nach der pandemiebedingten Pause sei das Programm mit Kursen und sozialer Beratung wieder im Aufbau, und man könne seit langer Zeit wieder ein Programmheft herausgeben. „Mit den engagierten Bürgerinnen und Bürgern steht und fällt unsere Arbeit im und für den Stadtbezirk Bad Godesberg“, betonen Nowak und Koischwitz.

Ehrenamt als Dienst an der Gesellschaft

Im Gespräch stellt sich heraus, dass auch die beiden ihre Leitungsarbeit rein ehrenamtlich leisten. Nowak ist Diplom Sozialpädagogin und war von 1984 bis 2010 Leiterin des Hauses der Bonner Altenhilfe, also der Zentrale für die städtische Altenhilfearbeit. Seither leitet sie in Vertretung zwei Tage die Woche die OT, ist mindestens 25 Stunden die Woche im Haus aktiv. „Ich kann hier selbst gestalten und Ideen sofort umsetzen“, sagt sie Nebenbei hat Nowak mit dem Generationennetzwerk Bad Godesberg seit gut zehn Jahren den einzigen Zusammenschluss von Begegnungsstätten und Quartiersmanagements eines Stadtteils auf die Beine gestellt. Das Netzwerk verantwortet die Bürgerdialogsveranstaltungen „Herzenssprechstunde“, die nach der Corona-Pause dieses Jahr wieder in den Ortsteilen stattfinden werden.

Koischwitz ist Ernährungswissenschaftlerin, hat an der Universität, als Büroleiterin im Bundestag, als Kongressorganisatorin und CDU-Aktive im Villenviertel gearbeitet. 2009 hat sie die Leitung der OT übernommen. „35 Stunden minimum“ die Woche wirbelt sie im Haus herum. „Können Sie sich vorstellen, dass ich nach einem so erfüllten Berufsleben nur zu Hause sitze?“, fragt sie lachend. Bis zu 30 000 Besuche pro Jahr konnte die OT vor der Pandemie verzeichnen, rechnet Koischwitz vor. Jetzt versuche man, daran anzuknüpfen.

Armut hinter feiner Fassade