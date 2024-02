Podcast „Akte Rheinland“ „Ehrenmord“ von Bonn wurde erst mehr als ein Jahrzehnt später aufgeklärt

Es ist früh am Morgen, noch keine 6 Uhr, als Alia aus dem Schlaf gerissen wird. Es ist ihr Vater, der die 19-Jährige weckt. Er führt sie ins Wohnzimmer. Was Alia dort sieht, lässt jeden Gedanken an Schlaf schlagartig und für lange Zeit verschwinden. Ihre jüngere Schwester Bahira liegt halb sitzend auf dem Sofa. Ein Seil ist um ihren Hals gelegt. Die Enden des Seils halten zwei Männer fest und auf Spannung. Alia kennt die beiden Männer: Es sind ihre eigenen Cousins. Alia berührt Bahiras Gesicht. Es ist noch warm. Aber Bahira ist tot. „Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, wird es dir ähnlich gehen“, sagt einer der Männer zu Alia.