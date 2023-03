Parkplatz an der Stadthalle Ein amerikanisches Beet für Bad Godesberg

„Er soll nicht nur das Thema Wald widerspiegeln, sondern auch ein gestalterisches Element sein“, so der 32-Jährige. Zudem wird sich der Stamm über die Zeit zersetzen und so einen Lebensraum für Käfer und Asseln bilden. Gemeinsam mit seinem Team habe Siebke rund eine Woche an dem neuen Beet gearbeitet. Zuvor stand dort ein Baum, der gefällt werden musste, weil er nicht mehr verkehrssicher war. In der Vergangenheit sammelte sich an dieser Stelle immer sehr viel Regenwasser, was zu einer großen Pfütze führte. Für die Bad Godesberger City haben Siebke und sein Team wieder viele Ideen, so wird es an der Kurfürstenallee auch wieder die herzförmige Bepflanzung in den Kübeln geben.