Holzinstallationen an immer mehr Orten gesichtet Ein bisschen wie Banksy in Bad Godesberg

Ist das ein Mäusegesicht? „Für mich ganz eindeutig“, sagt Ulrike Falckenberg-Bongarts und betrachtet das Werk aus alten Latten, das offenbar mit ein paar schnellen Handgriffen entstanden ist. Vor einigen Tagen hat sie die kleine Holzinstallation an einer Wand in der Nähe des Kinopolis entdeckt. Zwei Leisten hängen als Ohren über einer spitzen Nase, die offenbar aus einem Kantstück in Dreiecksform gesägt wurde. Alle drei Bauteile wurde einfach mit ein paar Nägeln fixiert, schon war der Hingucker für die Moltkestraße perfekt. „Das sieht doch eindeutig aus wie eine Maus“, sagt die Bad Godesbergerin. Auch wenn Kunst immer im Auge des Betrachters liegt, Ulrike Falckenberg-Bongarts hat recht, es handelt sich ganz offensichtlich um einen Nager. Seit Ende Januar „lebt“ die hölzerne Maus neben dem Kino – inmitten einer trostlosen Steinwand.