Filiale in Bad Godesberg : Ein Blick in die Historie der Sparkasse in der Rheinallee

Bad Godesberg Das Gebäude der Sparkasse in der Godesberger Rheinallee ist seit Jahren dem Abriss geweiht. Zum Stand der Planungen schweigt man jedoch beständig. Solange lohnt ein Blick in die Historie eines 85 Jahre alten Gebäudes.

In den 85 Jahren seiner Geschichte ist das Gebäude so etwas wie ein Alltagsobjekt geworden. Generationen von Kundschaft haben den einstigen Sitz der Bad Godesberger Sparkasse, die längst zum Verbund Sparkasse KölnBonn gehört, in den vergangenen Dekaden aufgesucht. Noch steht der exponierte Bau in der Rheinallee – das soll sich ändern, geht es nach den Plänen aus der Kölner Zentrale. Ein Neubau soll her, orientiert an aktuellen Bedingungen von Nutzungs- und Energieeffizienz. Seit Jahren ist das Ensemble praktisch dem Abriss geweiht. Zum Stand der Planungen schweigt man bei der Sparkasse jedoch beständig. Umplanungen wurden erforderlich, die noch nicht abgeschlossen sind, heißt es auf aktuelle Anfrage. Solange lohnt ein Blick in die Historie.