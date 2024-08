Freundschaftsgrab auf dem Waldfriedhof Heiderhof „Was haben wir hier für schöne Treffen gehabt“

An einem großen Grab auf dem Heiderhofer Waldfriedhof stoßen an diesem Morgen zwei Damen mit Sektgläsern an. „Auf unsere Männer, auf unsere Freunde“ trinke man, erklären Hanne E. Pollmann, 87, und Heidi Adrian, 80. In der Grabmitte stehen auf dem matterhornartigen Stein, einem prächtigen Findling, unter dem Motto „In Freundschaft“ die Namen von sechs bislang Verstorbenen. Darunter sind auch die der beiden Ehemänner: der von Peter Pollmann, dem langjährigen Bonner Stadtkämmerer und SPD-Ratsfraktionsvorsitzenden, und der des einstigen SPD-Referenten Wolfgang Adrian. „Und wir beide sind die noch Freilaufenden, die unser Ritual hier auf dem Friedhof weiter pflegen“, erklärt Adrian, während sie auf der hinter dem Gemeinschaftsgrab stehenden Bank kleine Häppchen anbietet.