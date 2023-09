GA-Serie: Geschichten am Grab aus Bonn Ein Macher, der das Land prägte

In seinen letzten Jahren habe Clement vor allem mit seiner ehemaligen Partei, der SPD, gehadert, so Lüke. Aus der war er 2008 wütend ausgetreten und hatte sich der FPD angenähert. „Man kann auch sagen: Die SPD hat ihn verlassen, nicht er die SPD“, meint Lüke, der im GA jeden Montagmorgen mit einem politischen „Blick in die Woche“ präsent ist. Auch die heutige SPD-Politik, speziell die Klima- und Energiepolitik („raus aus Kohle und Kernenergie“), würde Clement wohl noch mit den gleichen Argumenten wie 2008 kritisieren, vermutet Lüke. Denn besonders gerne habe Clement vor dem Weg in eine von ihm befürchtete Deindustrialisierung Deutschlands gewarnt. Dazu habe der Politiker mit so manchen gesellschaftspolitischen Veränderungen („Home-Ehe“) gefremdelt. „Und angesichts von Gendersternchen würde er wohl heute in den Rhein springen“, sagt Lüke. Er vermute, dass aktuell die AfD schwereres Spiel hätte, wenn ein rhetorisches Schwergewicht wie Wolfgang Clement noch aktiv wäre.