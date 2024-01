Baustellen in Bonn Ein neuer Kanal für die Mehlemer Fröbelstraße

Nach wie vor läuft noch die Sanierung des Kanals in der Rolandstraße, bei der Teile der Straße gesperrt werden mussten. Die Arbeiten zwischen Fasanenstraße und Kapellenweg laufen bereits seit November 2022, Anfang Juli soll nun alles fertig sein. Ebenfalls ein Ende zeichnet sich in der Truchseßstraße zwischen Pionier- und Aennchenstraße ab. Das gibt die Stadt mit 2. Mai an. Am vergangenen Montag war der Startschuss für Leitungsarbeiten der Stadtwerke Bonn auf der Brunhildstraße gefallen. Diese sollen bis zum 28. März andauern.