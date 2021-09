Bad Godesberg : Ein Paradies für Stofffans

Deutsch-Holländischer Stoffmarkt in Bad Godesberg (Archivbild) Foto: Benjamin Westhoff

Bad Godesberg Am Sonntag von 11 bis 17 Uhr findet der Deutsch-Holländische Stoffmarkt in Bad Godesberg statt. Kreativ dekorierte Stände verwandeln den Theaterplatz in ein buntes Paradies für Selbermacher.



Der Besucher hat die Möglichkeit, die Produkte in die Hand zu nehmen und die Qualität zu begutachten. Zudem punkten die Aussteller mit fachlicher Kompetenz und geben Besuchern gerne Infos über die Ware – vom Rohstoff über die Handelsbedingungen bis zur Färbung. Auf dem Stoffmarkt gilt Maskenpflicht. Weitere Infos unter: www.stoffmarkt-expo.de

(ga)