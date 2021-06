Schlesier in Bad Godesberg : Ein Stück Heimat für die Nachwelt

Bad Godesberg Die Oppelner Heimatsammlung im Bad Godesberger Rathaus wird digitalisiert. Damit kann aus aller Welt auf die Exponate zugegeriffen werden.

Ostdeutsche Heimatsammlungen und Heimatstuben sind Stätten der Erinnerungskultur der Vertriebenen, die meist in den Nachkriegsjahren eingerichtet und über Jahrzehnte ausgebaut wurden. In ihnen wurde und wird das, was die Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg aus ihrer Heimat an materiellen Kulturgütern gerettet und mitgebracht hatten, gesammelt und ausgestellt. Die Oppelner Heimatstube im Bad Godesberger Rathaus gehört zu diesen Kulturarchiven. Der Raum und die zugehörigen Exponate werden seit kurzem von der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen digital erfasst. Gemälde, Modelle, Krüge, Bücher und Pokale werden fotografisch aufgenommen und dann samt einer Beschreibung und weiteren Informationen im Internet in Form einer „virtuellen Heimatsammlung“ für die Öffentlichkeit verfügbar gemacht.