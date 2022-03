Fitness für Senioren : Ein Trimm-Dich-Pfad für den Heiderhof?

Bezirksvertretung

In der Bezirksvertretungssitzung am 9. März wird die CDU einen Antrag „Fitness-Parcours in Bad Godesberg“ an den Standorten Kurpark und Redoutenpark einbringen. In ihrer Stellungnahme will die Verwaltung dazu aber kein grünes Licht geben. Diese Standorte seien für einen weiteren Fitness-Parcours nicht geeignet, da beide unter Denkmalschutz stünden. Der Eingriff würde zu einer nicht unwesentlichen Veränderung des Charakters der Parkanlagen führen. Im Kurpark finde zudem regelmäßig ein Sommerfest statt. Der Redoutenpark sei aufgrund der Abgeschiedenheit nicht optimal. Es wäre zu befürchten, dass sich durch einen Parcours hier eine Szene etabliere, die eine Nutzung der Geräte durch die eigentliche Zielgruppe unattraktiv mache, fürchtet die Verwaltung. Bislang sind in Godesberg mehrere Sportanlagen im Grünen realisiert, die kostenlos zur Verfügung stehen: die große Calisthenics-Anlage in der Rheinaue und die Sportgeräte im Freibad Rüngsdorf. ham