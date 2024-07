Neue Fitness-Outdoor-Anlagen Ein Vorzeigeprojekt für inklusiven Sport

Die Eröffnung der neuen Outdoor-Fitness-Anlage an der Rigal`schen Wiese in Bad Godesberg zog am Donnerstagnachmittag zahlreiche Sportbegeisterte ins Freie, um zusammen mit Oberbürgermeisterin Katja Dörner sowie der stellvertretenden Bezirksbürgermeisterin Elke Melzer die neue Anlage zu eröffnen – und direkt auszuprobieren. Dabei konnte Mennekes behilflich sein. Der Sportler demonstrierte, wie die einzelnen Geräte benutzt werden können, und animiert so auch Dörner zum Ausprobieren. Mehr als eine halbe Million Euro kostete der Bau der drei Anlagen. Finanziert wurde das Projekt mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ des Landes NRW.