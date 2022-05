Einbruch in Bad Godesberg : Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck in Seniorenwohnheim

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Bad Godesberg Bisher Unbekannte sind am Freitagnachmittag in eine Wohnung eines Seniorenheims an der Gotenstraße in Plittersdorf eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld geklaut. Nun sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.



Vermutlich durch das Aufdrücken eines in Kippstellung stehenden Fensters sind Einbrecher am Freitagnachmittag in eine Wohnung eines Seniorenheims an der Gotenstraße in Plittersdorf eingedrungen. Anschließend durchsuchten die Täter die Wohnung nach Wertgegenständen und entwendeten schließlich Schmuck und Bargeld.